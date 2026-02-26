Маскировка не помогла. В Киеве задержали осквернителя мемориала погибшим воинам

Скандальное видео

На днях в сети появилось видео, на котором мужчина громко смеялся над мемориалом погибшим воинам на Майдане Независимости.

"Вася! Это центр города. Что ты понавтыкал тут всяких флажков?... Давай убирай все - люди тут отдыхают", - говорил он.

Задержание нарушителя

Уже сегодня, 26 февраля, мужчина был задержан правоохранителями в Киеве.

Как отметили в полиции, правонарушитель понял, что он "прославился на всю страну" своим позорным поведением. Поэтому, чтобы его не узнали люди, он сбрил усы.

"Установлено, что автор сообщения - 37-летний киевлянин, который находится в СОЧ", - сказано в сообщении полиции.

Мотивы своего поступка осквернитель объяснить не смог.