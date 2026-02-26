Маскировка не помогла. В Киеве задержали осквернителя мемориала погибшим воинам

Полиция Киева нашла и задержала мужчину, который глумился над мемориалом погибшим защитникам на Майдане. Правонарушитель сбрил усы, чтобы его не узнали, но это не помогло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.
На днях в сети появилось видео, на котором мужчина громко смеялся над мемориалом погибшим воинам на Майдане Независимости.
"Вася! Это центр города. Что ты понавтыкал тут всяких флажков?... Давай убирай все - люди тут отдыхают", - говорил он.
Уже сегодня, 26 февраля, мужчина был задержан правоохранителями в Киеве.
Как отметили в полиции, правонарушитель понял, что он "прославился на всю страну" своим позорным поведением. Поэтому, чтобы его не узнали люди, он сбрил усы.
"Установлено, что автор сообщения - 37-летний киевлянин, который находится в СОЧ", - сказано в сообщении полиции.
Мотивы своего поступка осквернитель объяснить не смог.
Напомним, в январе стало известно о скандальном случае нападения на 59-летнего военнослужащего, которое произошло в Голосеевском районе Киева, куда мужчина приехал в отпуск.
По данным следствия, потерпевший обратился к двум прохожим с просьбой подсказать дорогу к метро, после чего те догнали его, сбили с ног и жестоко избили.
Злоумышленники отобрали у военного рюкзак с личными вещами, документами, телефонами и деньгами на сумму около 8 тысяч гривен.