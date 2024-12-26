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Маскувалися під траурний кортеж. На Закарпатті викрили нову схему ухилянтів

Фото: на Закарпатті викрили нову схему ухилянтів (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

На Закарпатті переправники намагалися провезти ухилянтів під виглядом траурного кортежу. Попри спробу втечі, усіх учасників схеми затримали прикордонники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

"На Закарпатті переправники намагалися провезти двох ухилянтів через кордон, прикинувшись учасниками траурного кортежу, що супроводжував тіло загиблого воїна", - зауважили прикордонники.

 

За їх даними, за 18 тисяч доларів переправники планували доставити чоловіків призовного віку до кордону. Ба більше, для обману вони навіть вивісили прапор на авто.

"Після викриття один із них спробував наїхати на наряд, а "клієнтам" наказав випригувати з авто. Попри це прикордонники затримали усіх порушників", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, зо минулого тижня прикордонники викрили псевдоподружжя, що намагалось виїхати за кордон.

Виявилось, що чоловік заплатив дівчині за фіктивний шлюб.

А ще раніше прикордонники затримали групу ухилянтів, які заплатили 400 тисяч гривень за гумовий човен, щоб переплисти річку Тиса.

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ДПСУПрикордонна служба