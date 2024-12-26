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Маскировались под траурный кортеж. На Закарпатье разоблачили новую схему уклонистов

Фото: на Закарпатье разоблачили новую схему уклонистов (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

На Закарпатье переправщики пытались провезти уклонистов под видом траурного кортежа. Несмотря на попытку побега, всех участников схемы задержали пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

"На Закарпатье переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина", - отметили пограничники.

 

По их данным, за 18 тысяч долларов переправщики планировали доставить мужчин призывного возраста к границе. Более того, для обмана они даже вывесили флаг на авто.

"После разоблачения один из них попытался наехать на наряд, а "клиентам" приказал выпрыгнуть из авто. Несмотря на это пограничники задержали всех нарушителей", - добавили в ГПСУ.

Напомним, на прошлой неделе пограничники разоблачили псевдосупругов, которые пытались выехать за границу.

Оказалось, что мужчина заплатил девушке за фиктивный брак.

А еще раньше пограничники задержали группу уклонистов, которые заплатили 400 тысяч гривен за резиновую лодку, чтобы переплыть реку Тиса.

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ДПСУПограничная служба