NYT: Маска поінформують про план дій на випадок війни США з Китаєм. Трамп спростовує

За інформацією видання, доступ до військового плану, який ретельно охороняється, ознаменує різке розширення ролі бізнесмена як радника президента Дональда Трампа, який ініціював масштабне скорочення державних витрат США.

Це також підживлювало б питання про конфлікт інтересів для Маска, який, будучи главою як Tesla (TSLA.O), так і SpaceX, має бізнес-інтереси в Китаї та з Міністерством оборони США.

Білий дім раніше заявляв, що Маск візьме самовідвід, якщо виникне конфлікт інтересів між його діловими угодами та роллю у скороченні витрат федерального уряду.

В NYT зазначили, що присвячений плану війни з Китаєм брифінг, вміщує близько 20-30 слайдів, на яких демонструється, як США змагатимуться під час такого конфлікту.

Пентагон підтвердив, що Маск відвідає брифінг у п'ятницю, 21 березня, але не розкрив подробиці.

"Міністерство оборони з радістю вітає Ілона Маска у Пентагоні в п'ятницю. Він був запрошений міністром (Пітом. - ред.) Гегсетом і зараз перебуває з візитом", - сказав представник оборонного відомства.

Водночас, інший офіційний акаунт Пентагону на X, відомий як DoD Rapid Response, написав: "NYT - це пропагандистська машина, яка відчайдушно потребує, щоб люди читали їхні ФЕЙКОВІ новини".

Американський чиновник на умовах анонімності повідомив, що в брифінгу для Маска візьмуть участь високопоставлені військові чиновники у Пентагоні. Зустріч буде присвячена низці різних тем, включно з китайською загрозою.

Трамп заперечив доступ Маска до інформації

Тим часом президент США Дональд Трамп спростував інформацію видання New York Times про те, що Ілону Маску дадуть інформацію такого рівня.

"Китай навіть не буде згадуватися чи обговорюватися (на брифінгу в Пентагоні. - ред.)", - написав Трамп у соцмережі Truth Social в четвер.

Глава Пентагону Піт Гегсет у своєму дописі на X повідомив, що зустріч буде присвячена "інноваціям, ефективності та більш розумному виробництву".

За останні роки між Вашингтоном і Пекіном склалися напружені відносини через розбіжності. Переважно вони стосуються доступу до технологій, торговельних тарифів і кібербезпеки, соцмережі TikTok, геополітичним впливом на Тайвань і Гонконг, а також захисту прав людини і походження COVID-19.