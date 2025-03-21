NYT: Маска проинформируют о плане действий на случай войны США с Китаем. Трамп опровергает

По информации издания, доступ к военному плану, который тщательно охраняется, ознаменует резкое расширение роли бизнесмена как советника президента Дональда Трампа, который инициировал масштабное сокращение государственных расходов США.

Это также подпитывало бы вопрос о конфликте интересов для Маска, который, будучи главой как Tesla (TSLA.O), так и SpaceX, имеет бизнес-интересы в Китае и с Министерством обороны США.

Белый дом ранее заявлял, что Маск возьмет самоотвод, если возникнет конфликт интересов между его деловыми сделками и ролью в сокращении расходов федерального правительства.

В NYT отметили, что посвященный плану войны с Китаем брифинг, содержит около 20-30 слайдов, на которых демонстрируется, как США будут соревноваться во время такого конфликта.

Пентагон подтвердил, что Маск посетит брифинг в пятницу, 21 марта, но не раскрыл подробности.

"Министерство обороны с радостью приветствует Илона Маска в Пентагоне в пятницу. Он был приглашен министром (Питом. - ред.) Хегсетом и сейчас находится с визитом", - сказал представитель оборонного ведомства.

В то же время, другой официальный аккаунт Пентагона на X, известный как DoD Rapid Response, написал: "NYT - это пропагандистская машина, которая отчаянно нуждается, чтобы люди читали их ФЕЙКОВЫЕ новости".

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что в брифинге для Маска примут участие высокопоставленные военные чиновники в Пентагоне. Встреча будет посвящена ряду различных тем, включая китайскую угрозу.

Трамп оопроверг доступ Маска к информации

Тем временем президент США Дональд Трамп опроверг информацию издания New York Times о том, что Илону Маску дадут информацию такого уровня.

"Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться (на брифинге в Пентагоне. - ред.)", - написал Трамп в соцсети Truth Social в четверг.

Глава Пентагона Пит Хегсет в своей заметке на X сообщил, что встреча будет посвящена "инновациям, эффективности и более умному производству".

За последние годы между Вашингтоном и Пекином сложились напряженные отношения из-за разногласий. Преимущественно они касаются доступа к технологиям, торговых тарифов и кибербезопасности, соцсети TikTok, геополитическим влиянием на Тайвань и Гонконг, а также защиты прав человека и происхождения COVID-19.