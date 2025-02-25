Масковий режим і школи в онлайн: у Сумах вводять жорсткі обмеження
У Сумській громаді запровадили низку протиепідемічних заходів. Це пов'язано зі зростанням рівня захворюваності на респіраторні вірусні інфекції.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумської міської ради.
Протиепідемічні заходи у Сумській громаді
Рішення про запровадження у Сумській громаді протиепідемічних заходів ухвалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської МТГ.
Уточнюється, що підставою для цього стала доповідь начальниці управління охорони здоров'я Олени Чумаченко щодо стану епідеміологічної ситуації в громаді.
Згідно з оприлюдненою інформацією, перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 становить 5%.
Крім того, впродовж минулого тижня кількість хворих серед жителів громади зросла на 25% (у порівнянні з попереднім). Серед них майже половина (1 053 хворих) - діти.
З огляду на це, "до нормалізації ситуації" на території Сумської громади затвердили такі протиепідемічні заходи:
- обмеження проведення масових заходів (у разі їх проведення - забезпечення використання учасниками захисних масок чи респіраторів);
- запровадження дистанційної форми навчання в усіх закладах загальної середньої та позашкільної освіти (за винятком чергових груп у дитячих садках та підрозділах початкових шкіл).
Підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності рекомендують запровадити:
- соціальну дистанцію (1,5 м) у місцях скупчення людей;
- масковий режим у приміщеннях, де неможливо дотримуватися дистанції;
- проведення вологого прибирання та дезінфекції поверхонь, до яких найчастіше торкаються.
У закладах охорони здоров'я потрібно:
- забезпечити медичний персонал засобами індивідуального захисту під час роботи;
- запровадити масковий режим для пацієнтів і відвідувачів;
- перепрофілювати заклади на випадок зростання захворюваності (відповідно до чинних планів).
Епідемічна ситуація в Україні
Нагадаємо, з кінця січня поточного року в Україні спостерігають стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг перевищено вже у 16 областях.
З огляду на таку ситуацію, у деяких регіонах можуть вводити посилені протиепідемічні заходи (зокрема й локальний карантин).
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нині спостерігається "одна тривожна тенденція" - велика кількість госпіталізацій громадян до медичних закладів.
З огляду на таку ситуацію, ключова задача спеціалістів - моніторити і епідемічну ситуацію, і завантаженість ліжок у лікарнях - щоб надавати медичну допомогу всім, хто того потребує.
За словами експертів, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозують, що до квітня вірус грипу може переважати над коронавірусною інфекцією.
Читайте також, в яких областях України школи вдаються до дистанційного навчання з огляду на епідемічну ситуацію.
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