Масочный режим и школы в онлайн: в Сумах вводят жесткие ограничения

В Сумской общине ввели ряд противоэпидемических мероприятий. Это связано с ростом уровня заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

Противоэпидемические мероприятия в Сумской общине Решение о введении в Сумской общине противоэпидемических мероприятий приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской ГТО. Уточняется, что основанием для этого стал доклад начальника управления здравоохранения Елены Чумаченко о состоянии эпидемиологической ситуации в общине. Согласно обнародованной информации, превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 составляет 5%. Кроме того, на прошлой неделе количество больных среди жителей общины выросло на 25% (по сравнению с предыдущей). Среди них почти половина (1 053 больных) - дети. Учитывая это, "до нормализации ситуации" на территории Сумской общины утвердили такие противоэпидемические мероприятия: ограничение проведения массовых мероприятий (в случае их проведения - обеспечение использования участниками защитных масок или респираторов);

введение дистанционной формы обучения во всех учреждениях общего среднего и внешкольного образования (за исключением дежурных групп в детских садах и подразделениях начальных школ). Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности рекомендуют ввести: социальную дистанцию (1,5 м) в местах скопления людей;

масочный режим в помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию;

проведение влажной уборки и дезинфекции поверхностей, к которым чаще всего прикасаются. В учреждениях здравоохранения нужно: обеспечить медицинский персонал средствами индивидуальной защиты во время работы;

ввести масочный режим для пациентов и посетителей;

перепрофилировать учреждения на случай роста заболеваемости (в соответствии с действующими планами).