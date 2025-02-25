ua en ru
Вт, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Масочный режим и школы в онлайн: в Сумах вводят жесткие ограничения

Вторник 25 февраля 2025 12:59
UA EN RU
Масочный режим и школы в онлайн: в Сумах вводят жесткие ограничения В Сумской общине ввели противоэпидемические мероприятия (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Сумской общине ввели ряд противоэпидемических мероприятий. Это связано с ростом уровня заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

Противоэпидемические мероприятия в Сумской общине

Решение о введении в Сумской общине противоэпидемических мероприятий приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской ГТО.

Уточняется, что основанием для этого стал доклад начальника управления здравоохранения Елены Чумаченко о состоянии эпидемиологической ситуации в общине.

Согласно обнародованной информации, превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 составляет 5%.

Кроме того, на прошлой неделе количество больных среди жителей общины выросло на 25% (по сравнению с предыдущей). Среди них почти половина (1 053 больных) - дети.

Учитывая это, "до нормализации ситуации" на территории Сумской общины утвердили такие противоэпидемические мероприятия:

  • ограничение проведения массовых мероприятий (в случае их проведения - обеспечение использования участниками защитных масок или респираторов);
  • введение дистанционной формы обучения во всех учреждениях общего среднего и внешкольного образования (за исключением дежурных групп в детских садах и подразделениях начальных школ).

Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности рекомендуют ввести:

  • социальную дистанцию (1,5 м) в местах скопления людей;
  • масочный режим в помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию;
  • проведение влажной уборки и дезинфекции поверхностей, к которым чаще всего прикасаются.

В учреждениях здравоохранения нужно:

  • обеспечить медицинский персонал средствами индивидуальной защиты во время работы;
  • ввести масочный режим для пациентов и посетителей;
  • перепрофилировать учреждения на случай роста заболеваемости (в соответствии с действующими планами).

Эпидемическая ситуация в Украине

Напомним, с конца января текущего года в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог превышен уже в 16 областях.

Учитывая такую ситуацию, в некоторых регионах могут вводить усиленные противоэпидемические мероприятия (в том числе и локальный карантин).

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас наблюдается "одна тревожная тенденция" - большое количество госпитализаций граждан в медицинские учреждения.

Учитывая такую ситуацию, ключевая задача специалистов - мониторить и эпидемическую ситуацию, и загруженность коек в больницах - чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается.

По словам экспертов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозируют, что до апреля вирус гриппа может преобладать над коронавирусной инфекцией.

Читайте также, в каких областях Украины школы прибегают к дистанционному обучению, учитывая эпидемическую ситуацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы ОРВИ Карантин Коронавирус Грипп Дистанционное обучение
NEWS
Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году