Маскируют "табличками". Оккупанты рассекретили масштабное кладбище жертв геноцида под Мариуполем

Оккупанты не оставляют попыток скрыть масштабы геноцида в Мариуполе. Так, огромную братскую могилу в Мангуше они замаскировали "табличками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского горсовета.

"Пока получается очень плохо. На фото видим только один сектор захоронения, где судя по нумерации "табличек", по меньшей мере, 268 захоронений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что на спутниковых снимках от 9 апреля хорошо видны 4 таких сектора.

"Поэтому пропагандисты России сами же задокументировали факт убийства 1 тыс. мариупольцев", - добавляют в ведомстве.

В горсовете отмечают, что, учитывая информацию от очевидцев в течение апреля, только по предварительным оценкам в Мангуше похоронили от 3 до 9 тыс. мариупольцев.