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Маскують "табличками". Окупанти розсекретили масштабний цвинтар жертв геноциду під Маріуполем

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 14:38
Маскують "табличками". Окупанти розсекретили масштабний цвинтар жертв геноциду під Маріуполем Фото: зруйнований Маріуполь (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти не полишають спроб приховати масштаби геноциду в Маріуполі. Так, величезну братську могилу в Мангуші вони замаскували "табличками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.

"Поки виходить дуже погано. На фото бачимо тільки один сектор захоронення, де судячи з нумерації "табличок" щонайменше 268 поховань", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі додають, що на супутникових знімках від 9 квітня добре видно 4 таких сектори.

"Тож пропагандисти рф самі ж задокументували факт вбивства 1 тис. маріупольців", - додають у відомстві.

В міськраді наголошують, що враховуючи інформацію від очевидців впродовж квітня, тільки за попередніми оцінками в Мангуші поховали від 3 до 9 тис. маріупольців.

Маскують &quot;табличками&quot;. Окупанти розсекретили масштабний цвинтар жертв геноциду під МаріуполемМаскують &quot;табличками&quot;. Окупанти розсекретили масштабний цвинтар жертв геноциду під Маріуполем

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти продовжують наносити авіаудари в районі "Азовсталі".

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