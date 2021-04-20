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Маскировка и наступательный бой: в районе ООС провели учения танкового подразделения

Автор: РБК-Украина

В районе операции Объединенных сил украинские танкисты провели учения. В частности, отработали организацию наступательного боя.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Согласно легенде тренировок, по условному сигналу колонна совершила марш в район ожидания, где в первую очередь были проведены мероприятия маскировки.

После уничтожения условных незаконных вооруженных формирований и диверсионно разведывательных групп в районе сосредоточения, танки вышли на огневой рубеж. Целью было остановить противника, нанести ему максимальные потери и быть в готовности перехода к контрнаступлению.

В ходе учений танкисты отработали элементы огневого поражения условного противника, организацию наступательного боя и контратаку с рубежа. Они также условно выполнили стрельбу прямой наводкой с огневых позиций.

В ходе тренировок танковые подразделения провели блокирование транспортных узлов и путей сообщения в районе и осуществили эвакуацию техники.

Фото: обучение танкистов (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее военно-морские силы (ВМС) Украины и Румынии провели совместные учения в акватории Черного моря типа PASSEX (быстрые упражнения).

Напомним, Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины, не только в пограничных.

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Новости Украины ученияООС
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