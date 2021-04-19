ВМС Украины и Румынии провели учения в Черном море типа PASSEX

Военно-морские силы (ВМС) Украины и Румынии провели совместные учения в акватории Черного моря типа PASSEX (беглые упражнения). Моряки отрабатывали маневрирование, отражение атак малоразмерных целей и борьбу за живучесть.

"Во второй половине минувшей недели в соответствии с планом международного сотрудничества ВМС Украины провели совместную украинско-румынскую тренировку PASSEX в акватории Черного моря. В маневрах участвовали силы и средства ВМС Украины и корвет румынский Horia Macellariu", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировка была "очень плотной и состояла из нескольких этапов". После встречи кораблей в точке рандеву, проведения визуального распознавания и проверки связи, были начаты тренировки по маневрированию в строях и ордерах.

Затем участники маневров перешли к корабельному боевому обучению по отражению атак скоростных малоразмерных целей. В дальнейшем отрабатывалось пополнение запасов на ходу траверзним способом и контроль за гражданским судоходством в заданном районе морской акватории.

В тренировочную программу также были включены тренировки по борьбе за живучесть, во время которого румынский корвет играл роль поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику его буксировки.

Еще одной важной составляющей учений стало отражение воздушных ударов противника при нападении на корабль. Совместная тренировка закончилась торжественным прохождением кораблей в море.

Фото: совместные учения ВМС Украины и Румынии (facebook.com/navy.mil.gov.ua)