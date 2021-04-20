Маскування та наступальний бій: в районі ООС провели навчання танкового підрозділу

Відповідно до легенди тренувань, за умовним сигналом колона здійснила марш в район очікування, де першочергово були проведені заходи маскування.

Після знищення умовних незаконних збройних формувань та диверсійно розвідувальних груп в районі зосередження, танки вийшли на вогневий рубіж. Метою було зупинити противника, нанести йому максимальних втрат і бути в готовності переходу до контрнаступу.

У ході навчань танкісти відпрацювали елементи вогневого ураження умовного противника, організацію наступального бою та контратаку з рубежу. Вони також умовно виконали стрільбу прямою наводкою з вогневих позицій.

В ході тренувань танкові підрозділи провели блокування транспортних вузлів і шляхів сполучення в районі та здійснили евакуацію техніки.

Фото: навчання танкістів (facebook.com/pressjfo.news)