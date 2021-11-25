Маски все сняты. Мир понял, что Путин пытается уничтожить Украину, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны продолжает анализировать ситуацию относительно возможного вторжения России в Украину в начале 2022 года. Мир также понял, что Путин и дальше продолжает обострять ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире ток-шоу "Право на власть".
Данилов прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о нападении России на Украину в конце января - начале февраля 2022 года.
"Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз о которых говорит Буданов на 15 января. Нет сомнения, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны. Ничего не поменялось", - отметил Данилов.
В то же время как отметил секретарь СНБО, мир давно понял мотивы президента Российской Федерации в отношении Украины.
"Но мир понял, что происходит. Маски все сняты", - заявил Данилов.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в интервью для Military Times руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов заявил о возможном вторжении России на территорию Украины в начале 2022 года.
Между тем, Данилов отметил, что Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.
Министр обороны Украины Алексей Резников, со своей стороны, не верит в то, что РФ может победить в войне в случае вторжения.