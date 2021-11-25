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Маски всі зняті. Світ зрозумів, що Путін намагається знищити Україну, - Данілов

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Четвер 25 листопада 2021 22:14
Маски всі зняті. Світ зрозумів, що Путін намагається знищити Україну, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рада національної безпеки і оборони продовжує аналізувати ситуацію щодо можливого вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. Світ також зрозумів, що Путін й надалі продовжує загострювати ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Данілов прокоментував слова керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова щодо нападу Росії на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року.

"Ми аналізуємо все. Для нас немає ніякої новини. Ми не бачимо тих загроз, про які каже Буданов на 15 січня. Немає сумніву, що Путін не знімає з порядку денного питання знищення нашої країни. Нічого не помінялося", - відзначив Данілов.

Водночас як зауважив секретар РНБО, світ давно зрозумів мотиви президента Російської Федерації щодо України.

"Але світ зрозумів, що відбувається. Маски всі зняті", - зауважив Данілов.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в інтерв'ю для Military Times керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирил Буданов заявив про можливе вторгнення Росії на територію України на початку 2022 року.

Тим часом Данілов відзначив, що Росія загострює ситуацію в регіоні, щоб мати перевагу за столом переговорів.

Міністр оборони України Олексій Резніков, зі свого боку, не вірить в те, що РФ може перемогти у війні у разі вторгнення.

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РНБО Російська Федерація Україна Олексій Данілов
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