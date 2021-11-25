Маски всі зняті. Світ зрозумів, що Путін намагається знищити Україну, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони продовжує аналізувати ситуацію щодо можливого вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. Світ також зрозумів, що Путін й надалі продовжує загострювати ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі ток-шоу "Право на владу" .

"Ми аналізуємо все. Для нас немає ніякої новини. Ми не бачимо тих загроз, про які каже Буданов на 15 січня. Немає сумніву, що Путін не знімає з порядку денного питання знищення нашої країни. Нічого не помінялося", - відзначив Данілов.

Данілов прокоментував слова керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова щодо нападу Росії на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в інтерв'ю для Military Times керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирил Буданов заявив про можливе вторгнення Росії на територію України на початку 2022 року.

Тим часом Данілов відзначив, що Росія загострює ситуацію в регіоні, щоб мати перевагу за столом переговорів.

Міністр оборони України Олексій Резніков, зі свого боку, не вірить в те, що РФ може перемогти у війні у разі вторгнення.