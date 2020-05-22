В масках и с проверкой температуры: в Украине утвердили условия проведения ВНО

На тестирование не будут пускать учеников с температурой выше 37,2 градусов и с признаками заболевания
Министерство здравоохранения утвердило условия для проведения внешнего независимого тестирования в Украине в условиях карантина. Так, допуск к тестированию будет осуществляться лишь при наличии маски, а также при отсутствии температуры и симптомов заболевания.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
Соответствующие рекомендации были подписаны главным санитарным врачом Украины и обнародованы 22 мая.
Отмечается, что перед началом тестирования всем участникам и привлеченным лицам проведут температурный скрининг и осмотр на наличие респираторных болезней. Согласно рекомендациям к ВНО будут допущены лица, у которых:
Места для проведения ВНО должны отвечать следующим требованиям:
Также в МОН отметили, что пункты тестирования будут обеспечены антисептиками, дезинфекторами, а каждый участник получит защитную маску.
Напомним, 22 мая Минобразования обнародовало даты проведения ВНО в Украине. Так, основная сессия пройдет с 25 июня по 17 июля.
Также РБК-Украина писало, что в связи с карантином, вступительную кампанию в Украине перенесли на месяц. Все даты были перенесены на август.
Автор: Игорь Литвиненко