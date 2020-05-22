В масках і з перевіркою температури: в Україні затвердили умови проведення ЗНО

Міністерство охорони здоров'я затвердило умови для проведення зовнішнього незалежного тестування в Україні в умовах карантину. Так, допуск до тестування буде здійснюватися лише за наявності маски, а також при відсутності температури і симптомів захворювання.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки.

Відповідні рекомендації були підписані головним санітарним лікарем України та оприлюднені 22 травня.

Зазначається, що перед початком тестування всім учасникам і залученим особам проведуть температурний скринінг та огляд на наявність респіраторних хвороб. Згідно з рекомендаціями до ЗНО будуть допущені особи, які:

температура тіла складе не більше 37,2 градусів;

відсутні ознаки респіраторних захворювань (кашель, нежить, біль у горлі, загальна слабкість);

буде одягнена маска або респіратор, які будуть закривати ніс і рот.

Місця для проведення ЗНО повинні відповідати наступним вимогам:

дистанція між учасниками під час тестування - не менше 1,2 метра один від одного;

на вході в будівлю - місце для обробки рук антисептиком;

в санітарних кімнатах - рідке мило, антисептики і паперові рушники;

під час тестування, при сприятливій погоді, рекомендується відкривати вікна при закритих вхідних дверях;

заборонений допуск в будівлю супроводжуючих осіб, крім тих, хто супроводжує людей з інвалідністю;

в місцях проведення тестування повинні чергувати медичні працівники;

наявність контейнерів або урн з кришкою для використаних масок на виході;

перед та після тестування аудиторії провітрюються не менше 30 хв;

проведення дезінфекції поверхонь, дверних ручок, столів, місць для сидіння після тестування

Також у МОН наголосили, що пункти тестування будуть забезпечені антисептиками, дезінфекторами, а кожен учасник отримає захисну маску.

Нагадаємо, 22 травня Міносвіти оприлюднило дати проведення ЗНО в Україні. Так, основна сесія проходитиме з 25 червня по 17 липня.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з карантином, вступну кампанію в Україні перенесли на місяць. Всі дати були перенесені на серпень.