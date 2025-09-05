UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Маска запросили до Білого дому вперше після сварки з Трампом: чи прийде екс-чиновник

Фото: Ілона Маска запросили в Білий дім (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Мільярдер і колишній головний радник Білого дому Ілон Маск заявив, що його запросили на саміт керівників провідних технологічних компаній США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ілон Маск заявив, що не буде присутнім на заході.

"Мій представник буде там", - сказав він.

За словами представника Білого дому, до списку гостей входять генеральний директор Meta Марк Цукерберг, генеральний директор Apple Тім Кук, співзасновник Microsoft Білл Гейтс, генеральний директор Google Сундар Пічаї та генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

"Той факт, що Маска запросили, може бути ознакою того, що відносини між ним і Білим домом потеплішають. Останніми днями публічні коментарі Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса, здається, свідчать про те, що вони знову приймуть Маска до своїх лав", - йдеться у матеріалі.

У розмові з кореспондентом CNN цього тижня Трамп сказав, що Маск - "людина зі здоровим глуздом", "хороша людина", хоча він "неправильно вийшов із команди".

Ілон Маск 5 липня оголосив про створення власної політичної партії, яку назвав "Американською". Він заявив, що його політична сила стане опозиційною до Республіканської партії Дональда Трампа і має поборотися за 2-3 місця у Сенаті США та 8-10 місць у Палаті представників.

Ці ініціативи з’явилися на тлі конфлікту бізнесмена з Дональдом Трампом. Маск публічно звинуватив главу держави у зв’язках зі справою Джеффрі Епштейна, на що Трамп відреагував, пригрозивши скороченням державного фінансування для проектів Маска.

Але вже 20 липня американські ЗМІ написали, що Ілон Маск, ймовірно, призупиняє реалізацію цих планів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІлон Маск