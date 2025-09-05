Маска запросили до Білого дому вперше після сварки з Трампом: чи прийде екс-чиновник

Ілон Маск заявив, що не буде присутнім на заході.

"Мій представник буде там", - сказав він.

За словами представника Білого дому, до списку гостей входять генеральний директор Meta Марк Цукерберг, генеральний директор Apple Тім Кук, співзасновник Microsoft Білл Гейтс, генеральний директор Google Сундар Пічаї та генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

"Той факт, що Маска запросили, може бути ознакою того, що відносини між ним і Білим домом потеплішають. Останніми днями публічні коментарі Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса, здається, свідчать про те, що вони знову приймуть Маска до своїх лав", - йдеться у матеріалі.

У розмові з кореспондентом CNN цього тижня Трамп сказав, що Маск - "людина зі здоровим глуздом", "хороша людина", хоча він "неправильно вийшов із команди".