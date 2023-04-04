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Маска "скинули" з першої позиції найбагатших людей світу за версією Forbes

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Вівторок 04 квітня 2023 15:23
Маска "скинули" з першої позиції найбагатших людей світу за версією Forbes Фото: Ілон Маск, засновник Tesla й SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Засновник SpaceX Ілон Маск втратив лідируючу позицію в списку найбагатших людей за версією Forbes.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Forbes презентував 37-й щорічний рейтинг найбагатших людей світу.

Вперше список очолив керівник групи LVMH Бернар Арно, який потіснив лідера торішнього рейтингу Ілона Маска.

Статки Арно оцінюються у 211 млрд доларів. Він є єдиним бізнесменом в списку, чий капітал перевищує 200 млрд доларів. Минулого року глава LVMH посідав третю сходинку рейтингу після Ілона Маска й Джеффа Безоса.

Маск, зі свого боку, опустився на друге місце. Наразі його капітал оцінюють в 180 млрд доларів, що менше ніж його торішній капітал у розмірі 219 млрд доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно найбагатша людина в Азії лише за два дні втратила 45 млрд доларів.

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Forbes Илон Маск
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