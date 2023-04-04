Маска "сбросили" с первой позиции самых богатых людей мира по версии Forbes

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Forbes представил 37-й ежегодный рейтинг самых богатых людей мира.

Впервые список возглавил руководитель группы LVMH Бернар Арно, который потеснил лидера прошлогоднего рейтинга Илона Маска.

Состояние Арно оценивается в 211 млрд долларов. Он является единственным бизнесменом в списке, чей капитал превышает 200 млрд долларов. В прошлом году глава LVMH занимал третью строчку рейтинга после Илона Маска и Джеффа Безоса.

Маск, в свою очередь, опустился на второе место. Сейчас его капитал оценивают в 180 млрд долларов, что меньше его прошлогоднего капитала в размере 219 млрд долларов.