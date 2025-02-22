У Маска похвастались, что сэкономили 55 млн долларов для США. WP опровергли это заявление

Департамент правительственной эффективности Илона Маска (DOGE) заявил о сбережении 55 миллиардов долларов для США. Однако анализ показал, что эта цифра завышена.

Ранее на этой неделе служба DOGE заявила, что сэкономила примерно 55 миллиардов долларов благодаря комбинации увольнений, отмененных контрактов, пересмотра договоров аренды и других действий.

Но, по данным WP, опубликованный список контрактов и договоров аренды свидетельствует о том, что эта цифра завышена.

DOGE пообещал значительно сократить размер федерального правительства как с точки зрения рабочей силы, так и расходов. Ее представители были направлены в более десятка учреждений для оценки программ и работы над сокращением персонала. Его быстрые действия вызвали критику со стороны некоторых, которые говорят, что эти усилия вредят основной работе.

На своем веб-сайте DOGE перечисляет выбранную группу из 1125 контрактов, которые он отменил, вместе с заявленными сбережениями в размере 7,2 миллиарда долларов. Эти сбережения по контракту составляют лишь 20 процентов общих сбережений за прошлый месяц.

Однако Washington Post анализ данных контрактов обнаружил, что многие из отмененных контрактов уже были завершены, то есть их отмена не вернула денег, поскольку они были полностью выплачены. По их данным, 417 сделок в списке DOGE указывают на то, что они сэкономили 0 долларов. Еще 51 сэкономила чуть менее 1 миллиона долларов.

Согласно анализу Post, в более чем 80 других случаях сайт DOGE содержит списки и ссылки на более старые модифицированные версии контрактов в Федеральной системе данных о закупках (FPDS).

Эксперты говорят, что это может сделать общую оценку экономии неточной, ведь примерно в 50 из этих контрактов DOGE зачислила всю сумму как сбережения. В то же время некоторые из этих контрактов также предусматривали деньги, которые уже были уплачены и не будут возвращены, даже если контракт был отменен.