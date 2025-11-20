Маск знову серед політичної еліти США: вечеря з Трампом підігріла чутки про нові угоди

Вперше після публічних суперечок з президентом США Дональдом Трампом щодо політики та соціальних мереж, Ілон Маск був запрошений до Білого дому. Він взяв участь у державній вечері на честь кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Захід у чорних краватках зібрав політичних лідерів, бізнесменів та відомих громадських діячів. Серед присутніх були віце-президент Джей Ді Венс з дружиною, генеральний директор Apple Тім Кук, міністр оборони Піт Хегсет, державний секретар Марко Рубіо, заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер, перша леді Меланія Трамп та спікер Палати представників Майк Джонсон.

До речі, список гостей виходив за рамки політики та бізнесу. Був присутній португальський футболіст Кріштіану Роналду, про що згадав президент, який розповів гостям, що раніше ввечері познайомив спортсмена з Берроном Трампом.

Розпочинаючи свою промову, Трамп сказав: "Ця кімната переповнена найвидатнішими лідерами світу".

Вечірка відзначалася вишуканою церемонією: Трамп зустрів принца на Південній галявині з військовим оркестром, кінною процесією та прольотом винищувача.

Головна мета заходу - підкреслити стратегічне партнерство між США та Саудівською Аравією, зокрема у сфері регіональної безпеки та енергетики.

Присутність Маска серед політичної та бізнес-еліти США вже підігріла чутки про можливі нові домовленості та вплив мільярдера на політичні процеси, особливо у контексті дискусій про технології, енергетику та міжнародні відносини.