Маск знову потрапив у скандал: не сплачено оренду офісів Twitter та його чартери

Як зазначається у виданні, California Property Trust, компанія-власниця будівлі, в якій розташована штаб-квартира Twitter, подає до суду за несплату 136,25 тисяч доларів орендної плати.

"16 грудня орендодавець повідомила Twitter про те, що компанія має протягом п'яти днів виплатити орендну плату за 30-й поверх будівлі Hartford Building, розташованої за адресою 650 California Street у Сан-Франциско. У скарзі, поданій цього тижня до Вищого суду округу Сан-Франциско, California Property Trust заявила, що Twitter не виконав умову", - пише Bloomberg.

Водночас в інших ЗМІ пройшла інсайдерська інформація, що останніми тижнями компанія Twitter припинила оплачувати оренду всіх своїх офісів по світу, щоб заощадити на витратах.

Крім того, на компанію також подали до суду за відмову оплатити два чартерних рейси, які Ілон Маск як новий власник Twitter здійснив протягом першого тижня придбання соцмережі. У судовому позові за несплату чартерних рейсів оголошено суму - 197 725 доларів.

За даними Bloomberg, у той самий період Маск залучив "понад пів дюжини" юристів зі SpaceX, щоб посилити юридичну команду Twitter.