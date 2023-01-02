Маск снова попал в скандал: не оплачена аренда офисов Twitter и его чартеры

В Twitter подали в суд за неуплату аренды офиса в Сан-Франциско.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечается в издании, California Property Trust, компания-собственница здания, в котором расположена штаб-квартира Twitter, подает в суд за неуплату 136,25 тысячи долларов арендной платы.
"16 декабря арендодатель сообщила Twitter о том, что компания должна в течение пяти дней выплатить арендную плату за 30-й этаж здания Hartford Building, расположенного по адресу 650 California Street в Сан-Франциско. В жалобе, поданной на этой неделе в Высший суд округа Сан-Франциско, California Property Trust заявила, что Twitter не выполнил условие", - пишет Bloomberg.
В то же время в других СМИ прошла инсайдерская информация, что в последние недели компания Twitter прекратила оплачивать аренду всех своих офисов по миру, чтобы сэкономить на расходах.
Кроме того, на компанию также подали в суд за отказ оплатить два чартерных рейса, которые Илон Маск как новый владелец Twitter совершил в течение первой недели приобретения соцсети. В судебном иске за неуплату чартерных рейсов объявлена сумма - 197 725 долларов.
По данным Bloomberg, в тот же период Маск привлек "более полудюжины" юристов из SpaceX, чтобы усилить юридическую команду Twitter.
На днях РБК-Украина сообщало, что, по словам Илона Маска, Twitter пока не угрожает неизбежное банкротство. Над расходами компании установили контроль.
При этом состояние самого владельца компаний Tesla и Twitter Илона Маска сократилось до 147,7 млрд долларов после падения акций компании. При этом чистый капитал упал до двухлетнего минимума, отмечает Bloomberg. На самом деле генеральный директор Tesla Илон Маск потерял более 200 млрд долларов из-за падения акций компании-производителя электромобилей.
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