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Маск знову потрапив у скандал: не сплачено оренду офісів Twitter та його чартери

Новость на русском →
США, Понеділок 02 січня 2023 19:07
Маск знову потрапив у скандал: не сплачено оренду офісів Twitter та його чартери Фото: американський мільярдер і винахідник Ілон Маск (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На Twitter подали до суду за несплату оренди офісу в Сан-Франциско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається у виданні, California Property Trust, компанія-власниця будівлі, в якій розташована штаб-квартира Twitter, подає до суду за несплату 136,25 тисяч доларів орендної плати.

"16 грудня орендодавець повідомила Twitter про те, що компанія має протягом п'яти днів виплатити орендну плату за 30-й поверх будівлі Hartford Building, розташованої за адресою 650 California Street у Сан-Франциско. У скарзі, поданій цього тижня до Вищого суду округу Сан-Франциско, California Property Trust заявила, що Twitter не виконав умову", - пише Bloomberg.

Водночас в інших ЗМІ пройшла інсайдерська інформація, що останніми тижнями компанія Twitter припинила оплачувати оренду всіх своїх офісів по світу, щоб заощадити на витратах.

Крім того, на компанію також подали до суду за відмову оплатити два чартерних рейси, які Ілон Маск як новий власник Twitter здійснив протягом першого тижня придбання соцмережі. У судовому позові за несплату чартерних рейсів оголошено суму - 197 725 доларів.

За даними Bloomberg, у той самий період Маск залучив "понад пів дюжини" юристів зі SpaceX, щоб посилити юридичну команду Twitter.

Днями РБК-Україна повідомляло, що, за словами Ілона Маска, Twitter наразі не загрожує неминуче банкрутство. Над витратами компанії встановили контроль.

При цьому статки самого власника компаній Tesla і Twitter Ілона Маска скоротилися до 147,7 млрд доларів після падіння акцій компанії. При цьому чистий капітал впав до дворічного мінімуму, зазначає Bloomberg. Насправді генеральний директор Tesla Ілон Маск втратив понад 200 млрд доларів через падіння акцій компанії-виробника електромобілів.

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