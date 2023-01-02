Маск снова попал в скандал: не оплачена аренда офисов Twitter и его чартеры

В Twitter подали в суд за неуплату аренды офиса в Сан-Франциско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечается в издании, California Property Trust, компания-собственница здания, в котором расположена штаб-квартира Twitter, подает в суд за неуплату 136,25 тысячи долларов арендной платы.

"16 декабря арендодатель сообщила Twitter о том, что компания должна в течение пяти дней выплатить арендную плату за 30-й этаж здания Hartford Building, расположенного по адресу 650 California Street в Сан-Франциско. В жалобе, поданной на этой неделе в Высший суд округа Сан-Франциско, California Property Trust заявила, что Twitter не выполнил условие", - пишет Bloomberg.

В то же время в других СМИ прошла инсайдерская информация, что в последние недели компания Twitter прекратила оплачивать аренду всех своих офисов по миру, чтобы сэкономить на расходах.

Кроме того, на компанию также подали в суд за отказ оплатить два чартерных рейса, которые Илон Маск как новый владелец Twitter совершил в течение первой недели приобретения соцсети. В судебном иске за неуплату чартерных рейсов объявлена сумма - 197 725 долларов.

По данным Bloomberg, в тот же период Маск привлек "более полудюжины" юристов из SpaceX, чтобы усилить юридическую команду Twitter.