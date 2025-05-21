Маск зник з орбіти Трампа: Подоляк оцінив, чи може це зіграти на користь Україні

Як вважає Подоляк, Україні потрібно з розумінням ставитись до будь-яких публічних заяв Трампа, але продовжити працювати на рівні високопосадовців на кшталт держсекретаря Марка Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента. Тобто людей, які формують позицію США.

Радник керівник ОП нагадав про зменшення ролі, яку раніше відігравав Маск для Трампа щодо модерації тих чи інших процесів. Приблизно з середини квітня Ілона Маска практично немає в публічному просторі президента США, який більше не робить посилання на Маска.

"Ми пам'ятаємо і позицію Маска, і його впливи і так далі. На мій погляд, якраз оці професійні впливи, які сьогодні можуть вчиняти такі, як пан Рубіо, вони будуть мати значення для формування, на мій погляд, більш збалансованої позиції по відношенню до Росії у самого президента США. Чому? Тому що все ж таки вважати, що Путін договороспроможний, що Путін дійсно готовий до якихось поступок, що Путін готовий до компромісу, до реального переговорного процесу без примусу, - це нереалістично", - сказав Подоляк.