Маск исчез с орбиты Трампа: Подоляк оценил, может ли это сыграть на пользу Украине

Американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск почти исчез из публичной плоскости Дональда Трампа. В этом есть положительный момент для Украины.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Как считает Подоляк, Украине нужно с пониманием относиться к любым публичным заявлениям Трампа, но продолжить работать на уровне чиновников вроде госсекретаря Марка Рубио и министра финансов Скотта Бессента. То есть людей, которые формируют позицию США.
Советник руководитель ОП напомнил об уменьшении роли, которую ранее играл Маск для Трампа по модерации тех или иных процессов. Примерно с середины апреля Илона Маска практически нет в публичном пространстве президента США, который больше не ссылается на Маска.
"Мы помним и позицию Маска, и его влияния и так далее. На мой взгляд, как раз эти профессиональные влияния, которые сегодня могут совершать такие, как господин Рубио, они будут иметь значение для формирования, на мой взгляд, более сбалансированной позиции по отношению к России у самого президента США. Почему? Потому что все же считать, что Путин договороспособен, что Путин действительно готов к каким-то уступкам, что Путин готов к компромиссу, к реальному переговорному процессу без принуждения, - это нереалистично", - сказал Подоляк.
После возвращения Дональда Трампа в Белый дом миллиардер Илон Маск возглавил Департамент эффективности правительства США (DOGE). Он инициировал масштабное сокращение федеральных агентств, что привело к увольнению тысяч государственных служащих.
Ранее Politico писало, что после волны увольнений Трамп решил ограничить полномочия Маска.
В конце апреля на фоне падения прибыли Tesla Илон Маск заявил, что сократит время работы в DOGE до одного-двух дней в неделю. Вместо этого он сосредоточится на руководстве собственными компаниями.
На днях Politico обратило внимание на то, что Маск исчез из публичного пространства Трамп. Журналисты заметили, что президент США не упоминает Илона Маска в соцсети Truth Social, а раньше делал это раз в несколько дней. В то же время упоминания о Маске исчезли и на официальных аккаунтах Белого дома.
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