Маск исчез с орбиты Трампа: Подоляк оценил, может ли это сыграть на пользу Украине

Как считает Подоляк, Украине нужно с пониманием относиться к любым публичным заявлениям Трампа, но продолжить работать на уровне чиновников вроде госсекретаря Марка Рубио и министра финансов Скотта Бессента. То есть людей, которые формируют позицию США.

Советник руководитель ОП напомнил об уменьшении роли, которую ранее играл Маск для Трампа по модерации тех или иных процессов. Примерно с середины апреля Илона Маска практически нет в публичном пространстве президента США, который больше не ссылается на Маска.

"Мы помним и позицию Маска, и его влияния и так далее. На мой взгляд, как раз эти профессиональные влияния, которые сегодня могут совершать такие, как господин Рубио, они будут иметь значение для формирования, на мой взгляд, более сбалансированной позиции по отношению к России у самого президента США. Почему? Потому что все же считать, что Путин договороспособен, что Путин действительно готов к каким-то уступкам, что Путин готов к компромиссу, к реальному переговорному процессу без принуждения, - это нереалистично", - сказал Подоляк.