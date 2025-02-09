Маск зажадав закриття "Радіо Свобода" та "Голос Америки"

Нагадаємо, що в суботу, 8 лютого, президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, підтвердив, що доручив Ілону Маску переглянути "практично все", включно з витратами на Пентагон і освіту в США.

За словами глави Білого дому, деякі речі, які будуть знайдені, досить погані.

Натомість сьогодні стало відомо, що федеральний суддя заблокував Департаменту ефективності державного управління Ілона Маска доступ до записів Мінфіну США, які містять конфіденційні персональні дані.

Зокрема, від нього були закриті номери соцстрахування та банківських рахунків.

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