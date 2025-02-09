Маск зажадав закриття "Радіо Свобода" та "Голос Америки"

Американський мільярдер Ілон Маск закликав закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки". Він вважає, що ці медіа марно витрачають гроші платників податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у соцмережі Х.
Маск, який отримав статус спеціального держслужбовця в адміністрації президента США Дональда Трампа, привів відразу кілька пунктів, через які, на його думку, варто закрити дані видання.
"Європа зараз вільна (не рахуючи задушливої бюрократії). Алло, їх більше ніхто не слухає. Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків", - наголосив мільярдер у своєму пості.
Нагадаємо, що в суботу, 8 лютого, президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, підтвердив, що доручив Ілону Маску переглянути "практично все", включно з витратами на Пентагон і освіту в США.
За словами глави Білого дому, деякі речі, які будуть знайдені, досить погані.
Натомість сьогодні стало відомо, що федеральний суддя заблокував Департаменту ефективності державного управління Ілона Маска доступ до записів Мінфіну США, які містять конфіденційні персональні дані.
Зокрема, від нього були закриті номери соцстрахування та банківських рахунків.
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