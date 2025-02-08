Трамп доручив Маску провести аудит витрат на Пентагон і освіту

Президент США Дональд Трамп доручив мільярдеру Ілону Маску переглянути "практично все", включно з витратами на Пентагон і освіту. Глава Білого дому зазначив, що деякі речі "досить погані".

Під час пресконференції кореспондент видання запитала, чи доручив Трамп Ілону Маску переглянути витрати на Пентагон, враховуючи, "що це найбільші дискреційні витрати". Президент США відповів наступне.



"Так, я це зробив. Пентагон, освіта, практично все... Я доручив йому перевірити освіту, перевірити Пентагон, тобто військову сферу. І, знаєте, на жаль, ви знайдете деякі речі, які досить погані. Але я не думаю, що пропорційно ви побачите щось подібне до того, що ми щойно побачили", - продовжив Трамп.

За даними CNN, менше третини федерального бюджету у 2024 фінансовому році становлять дискреційні видатки, які щорічно затверджує Конгрес. Майже половина дискреційних видатків іде на оборонні програми.

На запитання журналістів про те, чи є щось, чого Маск не може торкатися, президент відповів, що вони це не обговорювали, але він диктує, у яких сферах має працювати Маск. Трамп сказав, що він "вибере мету" і скаже Маску і його співробітникам, щоб вони вивчили її.

"Можуть бути області, які ми не будемо вивчати, але я думаю, що все родюче. Я дав йому вказівку зайнятися освітою, армією, зайнятися іншими справами в міру просування, і вони виявляють величезну кількість шахрайства, зловживань, розтрат і всього такого", - резюмував Трамп.