Департаменту Маска заблокували доступ до низки даних Мінфіну США

Уранці, 8 лютого, федеральний суддя заблокував Департаменту ефективності державного управління Ілона Маска доступ до записів Мінфіну США, які містять конфіденційні персональні дані. Зокрема, номери соцстрахування та банківських рахунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як пише видання, окружний суддя США Пол Енгельмаєр виніс попередню заборону після того, як 19 генеральних прокурорів-демократів подали в суд на президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

У позові, поданому до федерального суду в Нью-Йорку, стверджується, що адміністрація Трампа надала команді Маска доступ до центральної платіжної системи Міністерства фінансів, порушуючи федеральний закон.

AP уточнює, що платіжна система обробляє податкові повернення, допомогу із соціального забезпечення, допомогу ветеранам і багато іншого, щорічно відправляючи трильйони доларів, а також зберігаючи при цьому велику мережу особистих і фінансових даних американців.

Також суддя Енгельмаєр, призначений нині експрезидентом США Бараком Обамою, заявив, що будь-хто, кому з 20 січня заборонено доступ до конфіденційної інформації, повинен негайно знищити всі копії матеріалів, завантажених із систем Міністерства фінансів США.

Він призначив слухання на 14 лютого.