Маск потребовал закрытия "Радио Свобода" и "Голос Америки"

Напомним, что в субботу, 8 февраля, президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что поручил Илону Маску пересмотреть "практически все", включая расходы на Пентагон и образование в США.

По словам главы Белого дома, некоторые вещи, которые будут найдены, довольно плохие.

Зато сегодня стало известно, что федеральный судья заблокировал Департаменту эффективности государственного управления Илона Маска доступ к записям Минфина США, которые содержат конфиденциальные персональные данные.

В частности, от него были закрыты номера соцстрахования и банковских счетов.

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