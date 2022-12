Маск знову забанив Каньє Веста у Twitter

Бан у Твітері для Веста - вже не перший. Нещодавно Маск, ставши новим власником популярної соцмережі, "амністував" репера. Проте, як виявилось, акаунт повернувся до співака не на довго.

Так, днями знаменитий музикант та продюсер зізнався у програмі InfoWars, що симпатизує нацистам та російському диктатору Володимиру Путіну, а також похвалив Адольфа Гітлера.

Je viens de mettre 30 secondes Kanye West chez Alex Jones et Kanye dit:

"I see good things about Hitler also, I love everyone (...) this guy invented highways, the microphone (...) every human has something of value they brought to the table especially Hitler" pic.twitter.com/QwIINrzd24