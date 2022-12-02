Маск знову забанив Каньє Веста у Twitter

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву Маска у Twitter .

Бан у Твітері для Веста - вже не перший. Нещодавно Маск, ставши новим власником популярної соцмережі, "амністував" репера. Проте, як виявилось, акаунт повернувся до співака не на довго.

Так, днями знаменитий музикант та продюсер зізнався у програмі InfoWars, що симпатизує нацистам та російському диктатору Володимиру Путіну, а також похвалив Адольфа Гітлера.

Je viens de mettre 30 secondes Kanye West chez Alex Jones et Kanye dit:

"I see good things about Hitler also, I love everyone (...) this guy invented highways, the microphone (...) every human has something of value they brought to the table especially Hitler" pic.twitter.com/QwIINrzd24 — Philippe Berry (@ptiberry) December 1, 2022

Після цього Маск заблокував Твіттер Веста, пояснивши, що "намагався щосили", проте скандальна знаменитість "знов порушив правило проти підбурювання до насильства".

Фото: скріншот twitter.com/elonmusk