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Маск знову забанив Каньє Веста у Twitter

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П'ятниця 02 грудня 2022 08:56
Маск знову забанив Каньє Веста у Twitter Фото: Ілон Маск, керівник Tesla (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Американський мільярдер Ілон Маск заблокував Twitter-аккаунт американського репера Каньє Веста. Причиною стали чергові висловлювання музиканта, розцінені як підбурювання до насильства.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Маска у Twitter.

Бан у Твітері для Веста - вже не перший. Нещодавно Маск, ставши новим власником популярної соцмережі, "амністував" репера. Проте, як виявилось, акаунт повернувся до співака не на довго.

Так, днями знаменитий музикант та продюсер зізнався у програмі InfoWars, що симпатизує нацистам та російському диктатору Володимиру Путіну, а також похвалив Адольфа Гітлера.

Після цього Маск заблокував Твіттер Веста, пояснивши, що "намагався щосили", проте скандальна знаменитість "знов порушив правило проти підбурювання до насильства".

Маск знову забанив Каньє Веста у Twitter

Фото: скріншот twitter.com/elonmusk

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Трамп не планує повертатися до Twitter. Причиною свого рішення політик назвав "падіння залучення користувачів та надто багато фейкових акаунтів".

Нагадаємо також, що раніше Маск опублікував опитування, чи варто відновлювати обліковий запис Дональда Трампа. Результати голосування були на користь екс-президента США і мільярдер розблокував обліковий запис.

Додамо, нещодавно Маск заявив, що підтримає суперника Трампа по Республіканській партії на виборах 2024 - губернатора Флоріди Рона ДеСантіса.

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