Маск запустив власну компанію з дослідження штучного інтелекту

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск сьогодні, 12 липня, оголосив про запуск власної компанії, яка займатиметься дослідженням штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Маска у Twitter .

"Оголошуємо про створення xAI для розуміння реальності", - йдеться у заяві.

Також у Twitter уже з'явився верифікований акаунт компанії xAI. На цій сторінці було опубліковано перший допис.

"Які найголовніші питання залишаються без відповіді?", - ставить питання компанія.

Питання Ілона Маска

У коментарях американський підприємець поставив різні питання:

Де починається свідомість?;

Коли ми переходимо від однієї клітини до ~35 трильйонів клітин?;

У чому сенс життя?;

Де ж інопланетяни?.

Що відомо про команду xAI

Поки що жодних подробиць про діяльність компанії немає, але вже 14 липня команда пообіцяла ними поділитися.

Фото: команда компанії (twitter.com/elonmusk)

Ілон Маск та його інші проекти

Нещодавно стало відомо, що гендиректор директор Tesla Ілон Маск знову обійшов у рейтингу магната предметів розкоші Бернара Арно після того, як акції LVMH впали на 2,6% на торгах у Парижі. Згідно з індексом, статки Маска зараз оцінюються приблизно в 192,3 млрд доларів.

Також Маск повідомляв, що соціальна медіа-компанія Twitter планує запустити додаток для Smart tv та зосередитися на зростанні відеоконтенту на платформі.

У травні Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter.