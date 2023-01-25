Twitter втратив 70% реклами після покупки компанії Маском

Витрати на рекламу у Twitter Inc у грудні 2022 року скоротилися на 71%, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати у соціальній мережі після приходу до керівництва Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дані Standard Media Index (SMI) з'явилися, коли Twitter намагається звернути назад результат рекламодавців. Він представив низку ініціатив щодо повернення рекламодавців, запропонувавши безкоштовну рекламу, скасувавши заборону на політичну рекламу та надавши компаніям більшого контролю над розміщенням своєї реклами.

За даними SMI, витрати на рекламу в Twitter у листопаді впали на 55% порівняно з минулим роком, попри те, що ці місяці традиційно є часом більш високих витрат на рекламу, оскільки бренди просувають свої продукти у святковий сезон.

За оцінками іншої дослідницької фірми Pathmatics, більшість компаній припинили витрати в листопаді, того ж місяця, коли Маск відновив зупинені облікові записи і випустив платну перевірку облікових записів, в результаті якої шахраї видавали себе за корпорації.

За оцінками Pathmatics, чотирнадцять із 30 найбільших рекламодавців у Twitter припинили всю рекламу на платформі після того, як Маск узяв на себе керівництво 27 жовтня.

Продаж реклами становить близько 90% доходів Twitter.