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Twitter втратив 70% реклами після покупки компанії Маском

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США, Середа 25 січня 2023 10:56
Twitter втратив 70% реклами після покупки компанії Маском Фото: Ілон Маск втратив 70% реклами у Twitter (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Витрати на рекламу у Twitter Inc у грудні 2022 року скоротилися на 71%, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати у соціальній мережі після приходу до керівництва Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дані Standard Media Index (SMI) з'явилися, коли Twitter намагається звернути назад результат рекламодавців. Він представив низку ініціатив щодо повернення рекламодавців, запропонувавши безкоштовну рекламу, скасувавши заборону на політичну рекламу та надавши компаніям більшого контролю над розміщенням своєї реклами.

За даними SMI, витрати на рекламу в Twitter у листопаді впали на 55% порівняно з минулим роком, попри те, що ці місяці традиційно є часом більш високих витрат на рекламу, оскільки бренди просувають свої продукти у святковий сезон.

За оцінками іншої дослідницької фірми Pathmatics, більшість компаній припинили витрати в листопаді, того ж місяця, коли Маск відновив зупинені облікові записи і випустив платну перевірку облікових записів, в результаті якої шахраї видавали себе за корпорації.

За оцінками Pathmatics, чотирнадцять із 30 найбільших рекламодавців у Twitter припинили всю рекламу на платформі після того, як Маск узяв на себе керівництво 27 жовтня.

Продаж реклами становить близько 90% доходів Twitter.

Нагадаємо, ООН стурбована питанням дотримання прав людини у Twitter. В організації заявили, що власник Twitter Ілон Маск несе відповідальність за повагу до свободи слова в соціальній мережі.

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