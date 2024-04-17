Маск запропонував запровадити плату за публікації в Twitter: кого торкнеться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.

За його словами, таким чином можна вирішити проблему великої кількості ботів та тролів у соціальній мережі.

Він також зазначив, що сучасні боти зі штучним інтелектом легко оминають вбудовані перевірки, які покликані визначити, людина його проходить чи ШІ.

"На жаль, невелика плата за можливість зробити першу публікацію новим користувачам – це єдиний спосіб впоратися із засиллям ботів", - написав Маск.

Зазначимо, що у жовтні 2023 року соцмережа вже запровадила плату для нових неверифікованих користувачів з Нової Зеландії та Філіппін у розмірі одного долара. Тоді потрібно заплатити, щоб можна було робити репости, писати повідомлення або відповідати на публікації.