Маск предложил ввести плату за публикации в Twitter: кого коснется
Владелец соцсети Twitter Илон Маск предложил ввести небольшую плату за право публикации первого поста для новых пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Илона Маска.
По его словам, таким образом можно решить проблему большого количества ботов и троллей в социальной сети.
Он также отметил, что современные боты с искусственным интеллектом легко обходят встроенные проверки, которые призваны определить, человек его проходит или ИИ.
"К сожалению, небольшая плата за возможность сделать первую публикацию новым пользователям – это единственный способ справиться с засильем ботов", - написал Маск.
Отметим, что в октябре 2023 года соцсеть уже ввела плату для новых неверифицированных пользователей из Новой Зеландии и Филиппин в размере одного доллара. Тогда требовалось заплатить, чтобы можно было делать репосты, писать сообщения или отвечать на публикации.
Новые функции в Twitter
После того, как Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter, в ней появилось большое количество новых функций. Так, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей.
Также инженеры Twitter намерены разрешить скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей. Более того, социальная сеть в будущем может перестать показывать количество лайков и репостов, которые получают пользователи. По мнению Маска, отображение лайков и репостов под постами делает платформу неопрятной.
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