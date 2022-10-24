Маск запевнив у безперервному продовженні роботи Starlink в Україні
Starlink й надалі працюватиме в Україні, попри нещодавні конфлікти. Мільярдер Ілон Маск запевнив у безперервності роботи супутникової мережі, навіть, якщо Пентагон відмовиться її фінансувати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.
"Ще до того, як Міноборони прийшло з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, - ред.) що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування", - написав мільярдер.
Федоров, зі свого боку, підтвердив слова Маска та подякував йому за відповідне рішення.
"Це було критично важливо для України. Ми вдячні вам!", - написав міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого місяця компанія SpaceX попередила Пентагон про те, що більше не зможе фінансувати супутникові термінали та послуги зв’язку для України. Однак вже пізніше Маск заявив, що все ж продовжить фінансувати сервіс.
Також питання оплати послуг Starlink обговорювалось й у Європейському союзі.
Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як Київ вирішив питання з Маском "напряму".
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