Маск запевнив у безперервному продовженні роботи Starlink в Україні

Starlink й надалі працюватиме в Україні, попри нещодавні конфлікти . Мільярдер Ілон Маск запевнив у безперервності роботи супутникової мережі, навіть, якщо Пентагон відмовиться її фінансувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.

"Ще до того, як Міноборони прийшло з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, - ред.) що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування", - написав мільярдер.

Федоров, зі свого боку, підтвердив слова Маска та подякував йому за відповідне рішення.

"Це було критично важливо для України. Ми вдячні вам!", - написав міністр.