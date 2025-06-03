Маск залучає мільярди для розвитку нового стартапу в сфері ШІ

Зазначається, що Маск продає боргові зобов’язання на суму 5 млрд доларів для свого стартапу у сфері штучного інтелекту xAI Corp. Це черговий етап у низці зусиль зі збору коштів для всієї його бізнес-імперії, оскільки мільярдер відходить від політики і повертається до управління своїми компаніями.

За даними джерел видання, банк Morgan Stanley займається розміщенням боргових паперів xAI з двозначною процентною ставкою. Це фінансування може дозволити Маску надалі активно інвестувати в інфраструктуру ШІ, зокрема у створення великого дата-центру в Мемфісі.

У Bloomberg переконані, що мільярдер намагається переорієнтуватися на свій бізнес після того, як минулого тижня оголосив про намір відійти від політичної діяльності. Впродовж кількох місяців він був старшим радником і постійним компаньйоном президента Дональда Трампа, якого активно підтримував під час виборчої кампанії 2024 року та був одним із головних його фінансових донорів.

Джерела видання повідомили, що пакет боргового фінансування вміщує кредит з плаваючою ставкою, кредит із фіксованою ставкою та старші забезпечені облігації. Отримані кошти будуть спрямовані на загальні корпоративні потреби, а зобов’язання мають бути виконані до 17 червня.

За словами обізнаних із цим питанням людей, попередньо обговорюється ціна на 7 відсоткових пунктів вища за базову ставку за строковим кредитом із плаваючою ставкою і близько 12% дохідності за старшими облігаціями. За словами джерел, попит на боргові папери уже перевищив 3,5 млрд доларів.

Діяльність Маска на посаді голови Департаменту урядової ефективності (DOGE), що займався оптимізацією витрат держбюджету, викликала широку критику як на його адресу особисто, так і щодо ефективності його компаній. Акції Tesla Inc., де Маск є гендиректором, впали на 20% з моменту інавгурації.

За даними видання Financial Times, окрім боргового фінансування xAI, Маск також залучив 650 млн доларів для своєї нейротехнологічної компанії Neuralink Corp., а також продає акції xAI на суму 300 млн доларів у рамках вторинного розміщення.

Зацікавленість інвесторів

Нещодавно Маск об'єднав стартап xAI із соціальною платформою X у єдину компанію під назвою XAI Holdings. Він інвестував суттєві кошти в її дата-центр у Мемфісі під назвою Colossus, фінансування якого може бути забезпечене за рахунок продажу боргових зобов'язань. У цьому дата-центрі вже працюють 200 тисяч графічних процесорів (GPU), які навчають системи ШІ. Бізнесмен планує додати ще мільйон процесорів на іншому майданчику поблизу, про що він заявив в інтерв’ю CNBC 20 травня.

Компанія веде переговори з інвесторами про залучення приблизно 20 млрд доларів фінансування, що підкреслює ентузіазм ринку стосовно ШІ, а також авторитет Маска як бізнесмена і політичного гравця.

Morgan Stanley має тривалу історію співпраці з Ілоном Маском. Банк консультував його під час придбання X (раніше Twitter Inc.) у 2022 році й очолював групу кредиторів, яка надала боргове фінансування для угоди на 44 млрд доларів. Вони планували негайно продати кредити інвесторам, але занепокоєння щодо стану бізнесу та деякі непередбачувані рішення Маска, змусили банки понад два роки утримувати ризикований борг на суму 13 млрд доларів на своїх балансах.

У 2025 році Morgan Stanley вдало поновив процес продажу боргу, позбувшись у квітні останніх боргових зобов'язань, адже зміцнення позицій Маска у Вашингтоні посилило оптимізм щодо перспектив його бізнесу. Початкові зв’язки між X і xAI також позиціонувалися як перевага для інвесторів в облігації платформи.

Завдяки продажу боргових зобов'язань за номінальною вартістю або близько до неї, виплаті відсотків і консультаційних гонорарів, Morgan Stanley в кінцевому підсумку отримав значний прибуток від угоди.