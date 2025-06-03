Маск привлекает миллиарды для развития нового стартапа в сфере ИИ

Отмечается, что Маск продает долговые обязательства на сумму 5 млрд долларов для своего стартапа в сфере искусственного интеллекта xAI Corp. Это очередной этап в череде усилий по сбору средств для всей его бизнес-империи, поскольку миллиардер отходит от политики и возвращается к управлению своими компаниями.

По данным источников издания, банк Morgan Stanley занимается размещением долговых бумаг xAI с двузначной процентной ставкой. Это финансирование может позволить Маску в дальнейшем активно инвестировать в инфраструктуру ИИ, в частности в создание крупного дата-центра в Мемфисе.

В Bloomberg убеждены, что миллиардер пытается переориентироваться на свой бизнес после того, как на прошлой неделе объявил о намерении отойти от политической деятельности. В течение нескольких месяцев он был старшим советником и постоянным компаньоном президента Дональда Трампа, которого активно поддерживал во время избирательной кампании 2024 года и был одним из главных его финансовых доноров.

Источники издания сообщили, что пакет долгового финансирования включает кредит с плавающей ставкой, кредит с фиксированной ставкой и старшие обеспеченные облигации. Полученные средства будут направлены на общие корпоративные нужды, а обязательства должны быть выполнены до 17 июня.

По словам знакомых с этим вопросом людей, предварительно обсуждается цена на 7 процентных пунктов выше базовой ставки по срочному кредиту с плавающей ставкой и около 12% доходности по старшим облигациям. По словам источников, спрос на долговые бумаги уже превысил 3,5 млрд долларов.

Деятельность Маска на посту главы Департамента правительственной эффективности (DOGE), занимавшегося оптимизацией расходов госбюджета, вызвала широкую критику как в его адрес лично, так и в отношении эффективности его компаний. Акции Tesla Inc., где Маск является гендиректором, упали на 20% с момента инаугурации.

По данным издания Financial Times, кроме долгового финансирования xAI, Маск также привлек 650 млн долларов для своей нейротехнологической компании Neuralink Corp., а также продает акции xAI на сумму 300 млн долларов в рамках вторичного размещения.

Заинтересованность инвесторов

Недавно Маск объединил стартап xAI с социальной платформой X в единую компанию под названием XAI Holdings. Он инвестировал существенные средства в ее дата-центр в Мемфисе под названием Colossus, финансирование которого может быть обеспечено за счет продажи долговых обязательств. В этом дата-центре уже работают 200 тысяч графических процессоров (GPU), которые обучают системы ИИ. Бизнесмен планирует добавить еще миллион процессоров на другой площадке поблизости, о чем он заявил в интервью CNBC 20 мая.

Компания ведет переговоры с инвесторами о привлечении примерно 20 млрд долларов финансирования, что подчеркивает энтузиазм рынка в отношении ИИ, а также авторитет Маска как бизнесмена и политического игрока.

Morgan Stanley имеет длительную историю сотрудничества с Илоном Маском. Банк консультировал его при приобретении X (ранее Twitter Inc.) в 2022 году и возглавлял группу кредиторов, которая предоставила долговое финансирование для сделки на 44 млрд долларов. Они планировали немедленно продать кредиты инвесторам, но беспокойство о состоянии бизнеса и некоторые непредсказуемые решения Маска, заставили банки более двух лет удерживать рискованный долг на сумму 13 млрд долларов на своих балансах.

В 2025 году Morgan Stanley удачно возобновил процесс продажи долга, избавившись в апреле от последних долговых обязательств, ведь укрепление позиций Маска в Вашингтоне усилило оптимизм относительно перспектив его бизнеса. Первоначальные связи между X и xAI также позиционировались как преимущество для инвесторов в облигации платформы.

Благодаря продаже долговых обязательств по номинальной стоимости или близко к ней, выплате процентов и консультационных гонораров, Morgan Stanley в конечном итоге получил значительную прибыль от сделки.