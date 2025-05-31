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Курс на Марс: Трамп запускає нову програму NASA під керівництвом Маска

США, Субота 31 травня 2025 07:30
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Курс на Марс: Трамп запускає нову програму NASA під керівництвом Маска Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує збільшити фінансування програм з дослідження Марсу із залученням приватних компаній. Однак у Конгресі розкритикували цю ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Трамп ініціював залучення приватного сектору до реалізації пілотованих місій на Марс у межах нової бюджетної пропозиції, що відповідає амбіціям Ілона Маска.

Проект бюджету Білого дому на 2026 рік, оприлюднений наприкінці минулого тижня, передбачає виділення понад 1 мільярда доларів на марсіанську програму, зокрема на запуск нової ініціативи NASA - Програми комерційного транспортування вантажів на Марс (Commercial Mars Payload Services Program, CMPS).

У рамках цієї програми, NASA планує укладати контракти з приватними компаніями на розробку скафандрів, систем зв’язку та посадкових модулів для екіпажів для стимулювання досліджень Червоної планети.

Джерела фінансування

Запропонований Трампом бюджет NASA у розмірі 18,8 мільярда доларів, передбачає скорочення фінансування на 25% порівняно з попереднім роком, зокрема за рахунок зменшення витрат на наукові програми. Оприлюднена в п'ятницю деталізована версія документа стала продовженням скороченої бюджетної пропозиції, розробленої на початку травня.

"Ми маємо залишатися відповідальними розпорядниками коштів платників податків. Це означає ухвалення стратегічних рішень - зокрема скорочення або припинення неефективних ініціатив", - зазначила виконувач обов’язків адміністратора NASA Джанет Петров у супровідному листі до пропозиції.

Нова марсіанська програма наслідує модель Програми комерційного транспортування вантажів на Місяць (Commercial Lunar Payload Services), у якій брали участь компанії Intuitive Machines LLC, Firefly Aerospace Inc. та Astrobotic Technology Inc. Результати цієї програми виявилися неоднозначними.

Згідно з проектом бюджету, передбачено, що новий контракт щодо висадки на Марс базуватиметься на чинних угодах із постачання посадкових апаратів. Компанія SpaceX Ілона Маска, вже розробляє модифікацію ракети Starship в межах програми Artemis для повернення американських астронавтів на поверхню Місяця. У своєму нещодавньому виступі перед співробітниками SpaceX, Маск окреслив довгострокове бачення створення масштабного поселення на Марсі.

Висунутий президентом Трампом кандидат на посаду керівника NASA, - підприємець Джаред Айзекман заявив, що агентство зможе паралельно реалізовувати програми освоєння Місяця і Марса.

Конгрес незадоволений

Запропоновані адміністрацією скорочення, особливо в частині наукових програм NASA, вже викликали критику з боку представників космічної індустрії та законодавців, зокрема колишніх членів Конгресу від Республіканської партії Ньюта Гінгріча та Боба Вокера. Сам Айзекман визнав, що такі скорочення не є "оптимальним результатом".

Крім того, адміністрація заявила про намір поетапно відмовитися від використання ракети Space Launch System, яку розробляє Boeing, та капсули Orion компанії Lockheed Martin - після завершення трьох запланованих польотів.

Натомість бюджетна стратегія передбачає запуск нових місій на Місяць під керівництвом приватного сектору. Як зазначено у Білому домі, такий підхід дасть змогу знизити витрати й уникнути затримок у реалізації проектів. Ця модель наслідує попередню програму NASA, яка сприяла розробці ракети Falcon 9 компанії SpaceX і вантажного модуля Cygnus від Northrop Grumman.

Очікується, що бюджетна ініціатива зустріне опір з боку впливових членів Конгресу, зокрема сенатора-республіканця від Техасу Теда Круза і конгресмена Браяна Бабіна, які наполегливо підтримують чинну стратегію освоєння Місяця.

Відставка Ілона Маска і дослідження Марсу

Нагадаємо, Ілон Маск залишає роботу в адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема йде з посади Департаменту ефективності уряду США (DOGE). Причиною стала відсутність очікуваного заощадження коштів.

За даними видання The Washington Post, мільярдер втомився від політики та повертається до розвитку Tesla і SpaceX.

Раніше Маск повідомив, що перша ракета на Марс вирушить наприкінці 2026 року.

А перші люди можуть бути відправлені на Червону планету вже за чотири роки.

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