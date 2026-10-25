Массовые удары дронов и боевые действия должны немедленно прекратиться, а российским призывникам, являющимся только детьми без права выбора, следует "выражать сочувствие".

Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

По словам Маска, непрерывная гибель людей по обе стороны должна остановиться, однако акцент в своей риторике он снова сделал на защите россиян.

На этот раз он решил пожалеть российских призывников, назвав их "детьми", якобы не имеющими другого выбора, кроме как ехать на чужую землю воевать и стать мишенями для украинских беспилотников.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск обвинил украинские элиты в обогащении, а американских политиков - в использовании помощи Украине для финансирования политических кампаний.

Кроме того, по словам основателя SpaceX, украинская линия фронта якобы немедленно развалилась бы без спутниковой системы Starlink, которая критически важна для обороны страны.

Миллиардер добавил, что использование гражданской службы для наступательных ударов беспилотниками никогда не было разрешено, а из-за якобы нарушения условий предоставления услуг украинскими военными соответствующую лазейку закрыли на прошлой неделе.

Вместе с тем Илон Маск выразил обеспокоенность тем, что Starlink может стать мишенью для российской атаки в случае использования спутников для наступательных ударов.

По его мнению, уничтожение космических аппаратов грозит не только связи, но и может повлечь за собой цепную реакцию столкновений на орбите.