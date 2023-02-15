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Маск вирішив залишити посаду глави Twitter до кінця 2023 року, але є умова

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що має намір відійти від керівництва соціальною мережею Twitter до кінця 2023 року. Проте за умови, що ситуація у компанії стабілізується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Це має бути підходящий час, щоб знайти когось іншого для керівництва компанією", - заявив він.

Макс пообіцяв стабілізувати компанію, перш ніж шукати наступника. Завдання буде непростим: 80% із 7 500 співробітників, які були в організації восени, пішли або були звільнені. 550 інженерів, які залишилися, насилу забезпечують безперервність роботи соціальної мережі, не відстаючи від шаленого темпу генерального директора із запуску нових функцій.

Раніше повідомлялося, що Twitter втратив 70% реклами після покупки компанії Маском.

Нагадаємо, ООН стурбована питанням дотримання прав людини у Twitter. В організації заявили, що власник Ілон Маск несе відповідальність за повагу до свободи слова в соціальній мережі.

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