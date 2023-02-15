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Маск решил покинуть пост главы Twitter к концу 2023 года, но есть условие

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что намерен отойти от руководства социальной сетью Twitter к концу 2023 года. Однако при условии, что ситуация в компании стабилизируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Это должно быть подходящее время, чтобы найти кого-то другого для руководства компанией", - заявил он.

Макс пообещал стабилизировать компанию, прежде чем искать преемника. Задача будет непростой: 80% из 7 500 сотрудников, которые были в организации осенью, ушли или были уволены. 550 инженеров, которые остались, с трудом обеспечивают непрерывность работы социальной сети, не отставая от бешеного темпа генерального директора по запуску новых функций.

Ранее сообщалось, что Twitter потерял 70% рекламы после покупки компании Маском.

Напомним, ООН обеспокоена вопросом соблюдения прав человека в Twitter. В организации заявили, что владелец Илон Маск несет ответственность за уважение свободы слова в социальной сети.

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