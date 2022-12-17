Відповідальність лежить на Маску. В ООН стурбувалися дотриманням прав людини у Twitter

Фото: в ООН стурбувалися дотриманням прав людини у Twitter (Getty Images)

ООН стурбована питанням дотримання прав людини у Twitter. Власник Twitter Ілон Маск несе відповідальність за повагу до свободи слова в соціальній мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка.