Маск відреагував на слова Трампа про нового президента для України

У відео Трамп дорікнув Зеленському тим, що той так і не уклав угоди, хоча мав для цього чимало можливостей. Американський президент запропонував українцям обрати нового лідера, здатного домовитися, і заявив, що Україні час мати нового президента.

Різкі заяви на адресу українського президента Маск робив не вперше. У лютому 2025 року він стверджував, що українці нібито зневажають Зеленського, і без доказів звинувачував його в корупції. А в березні того ж року закликав провести в Україні вибори, запевняючи, що Зеленський їх програє.

Конфлікт між Києвом і Вашингтоном загострився через домовленість Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання російського дизелю на світові ринки. Зеленський назвав угоду нечесною та "Аляскою номер два", заявивши, що українську делегацію використали як ширму.