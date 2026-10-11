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Маск отреагировал на слова Трампа о новом президенте для Украины

03:26 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)

Под заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Украине пора иметь нового президента, появился комментарий о том, что Владимир Зеленский "зашел слишком далеко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий американского миллиардера, владельца соцсети X Илона Маска.

Миллиардер отреагировал на сообщение аккаунта быстрого реагирования Белого дома Rapid Response 47, где обнародовали видео с заявлением Трампа.

"Зеленский зашел слишком далеко", - написал Маск.

Только через час комментарий просмотрели более 330 тысяч раз, а понравились около 17 тысяч пользователей.

В видео Трамп упрекнул Зеленского в том, что тот так и не заключил соглашения, хотя имел для этого немало возможностей. Американский президент предложил украинцам избрать нового лидера, способного договориться, и заявил, что Украине пора иметь нового президента.

Резкие заявления в адрес украинского президента Маск делал не в первый раз. В феврале 2025 года он утверждал, что украинцы якобы презирают Зеленского и без доказательств обвинял его в коррупции. А в марте того же года призвал провести в Украине выборы, уверяя, что Зеленский их проиграет.

Конфликт между Киевом и Вашингтоном обострился из-за договоренности Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки. Зеленский назвал соглашение нечестным и "Аляской номер два", заявив, что украинскую делегацию использовали как ширму.

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