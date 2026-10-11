Маск отреагировал на слова Трампа о новом президенте для Украины
Под заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Украине пора иметь нового президента, появился комментарий о том, что Владимир Зеленский "зашел слишком далеко".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий американского миллиардера, владельца соцсети X Илона Маска.
Миллиардер отреагировал на сообщение аккаунта быстрого реагирования Белого дома Rapid Response 47, где обнародовали видео с заявлением Трампа.
"Зеленский зашел слишком далеко", - написал Маск.
Только через час комментарий просмотрели более 330 тысяч раз, а понравились около 17 тысяч пользователей.
В видео Трамп упрекнул Зеленского в том, что тот так и не заключил соглашения, хотя имел для этого немало возможностей. Американский президент предложил украинцам избрать нового лидера, способного договориться, и заявил, что Украине пора иметь нового президента.
Резкие заявления в адрес украинского президента Маск делал не в первый раз. В феврале 2025 года он утверждал, что украинцы якобы презирают Зеленского и без доказательств обвинял его в коррупции. А в марте того же года призвал провести в Украине выборы, уверяя, что Зеленский их проиграет.
Конфликт между Киевом и Вашингтоном обострился из-за договоренности Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки. Зеленский назвал соглашение нечестным и "Аляской номер два", заявив, что украинскую делегацию использовали как ширму.