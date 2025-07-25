Маск відключав Starlink під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році, - Reuters

Як пише Reuters, під час спроби України у вересні 2022 році повернути окуповані території Маск віддав наказ, який зірвав контрнаступ і "підірвав довіру Києва до Starlink".

За словами джерел видання, Маск сказав старшому інженеру каліфорнійських офісів SpaceX, яке контролює Starlink, скоротити покриття в районах, включаючи Херсон, стратегічний регіон на північ від Чорного моря, який Україна намагалася повернути.

Співробітники Маска виконали його наказ, дезактивувавши щонайменше сотню терміналів Starlink. Зазначається, що відключення, ймовірно, могло торкнутись і територій, які контролювала Росія, включаючи частину Донецької області.

Українські джерела видання заявляють, що під час відключення військові втратили зв'язок із безпілотниками, які стежили за російськими військами та артилерією, яка, покладаючись на Starlink для прицілювання вогню, намагалися вразити цілі.

Відключення Starlink призвело до того, що українським військам не вдалося оточити російську позицію в місті Берислав, на схід від Херсона. Попри це під час контрнаступу ЗСУ змогли повернути Берислав та Херсон і деякі додаткові території, які окупувала Росія.