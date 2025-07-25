Маск вибачився за збій у Starlink: що сказав

Пізно ввечері, 24 липня, у системі супутникового зв'язку Starlink стався збій. Відомий мільярдер і власник Ілон Маск приніс свої вибачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
За його словами, сервіс відновлять найближчим часом.
"Сервіс буде відновлено найближчим часом. Приносимо вибачення за збій. SpaceX усуне причину збою, щоб подібне не повторилося", - пише Маск.
Його пост був відповіддю на пост самої компанії, яка заявила, що мережа Starlink зазнає збою. Таким додали, що зараз активно працюють над вирішенням цієї проблеми.
Нагадаємо, увечері в четвер, 24 липня, в мережі почали повідомляти про проблеми з терміналами Starlink. У тому числі спостерігалися перебої і на фронті в Україні.
Зокрема, першим про проблему в Україні повідомив командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді. Він написав, що Starlink не працює по всьому фронту.
Цю ж інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Крім того, це підтверджує Downdetector, а згодом і сама компанія написала про збій в обслуговуванні Starlink.
Детальніше про те, що таке Starlink і чому його робота важлива для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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