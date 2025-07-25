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Маск вибачився за збій у Starlink: що сказав

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 24 липня, у системі супутникового зв'язку Starlink стався збій. Відомий мільярдер і власник Ілон Маск приніс свої вибачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

За його словами, сервіс відновлять найближчим часом.

"Сервіс буде відновлено найближчим часом. Приносимо вибачення за збій. SpaceX усуне причину збою, щоб подібне не повторилося", - пише Маск.

Його пост був відповіддю на пост самої компанії, яка заявила, що мережа Starlink зазнає збою. Таким додали, що зараз активно працюють над вирішенням цієї проблеми.

Що передувало

Нагадаємо, увечері в четвер, 24 липня, в мережі почали повідомляти про проблеми з терміналами Starlink. У тому числі спостерігалися перебої і на фронті в Україні.

Зокрема, першим про проблему в Україні повідомив командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді. Він написав, що Starlink не працює по всьому фронту.

Цю ж інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Крім того, це підтверджує Downdetector, а згодом і сама компанія написала про збій в обслуговуванні Starlink.

Детальніше про те, що таке Starlink і чому його робота важлива для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Ілон МаскStarlink