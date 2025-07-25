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Маск извинился за сбой в Starlink: что сказал

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 24 июля, в системе спутниковой связи Starlink произошел сбой. Известный миллиардер и владелец Илон Маск принес свои извинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

По его словам, сервис восстановят в ближайшее время.

"Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит причину сбоя, чтобы подобное не повторилось", - пишет Маск.

Его пост был ответ на пост самой компании, которая заявила, что сеть Starlink испытывает сбой. Таким добавили, что сейчас активно работают над решением этой проблемы.

Что предшествовало

Напомним, вечером в четверг, 24 июля, в сети начали сообщать проблемах с терминалами Starlink. В том числе наблюдались перебои и на фронте в Украине.

В частности, первым о проблеме в Украине сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. Он написал, что Starlink не работает по всему фронту.

Эту же информацию подтвердил руководителей Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Кроме того, это подтверждает Downdetector, а после и сама компания написала о сбое в обслуживании Starlink.

Подробнее о том, что такое Starlink и почему его работа важна для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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Илон МаскStarlink