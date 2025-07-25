Маск извинился за сбой в Starlink: что сказал

Что предшествовало

Напомним, вечером в четверг, 24 июля, в сети начали сообщать проблемах с терминалами Starlink. В том числе наблюдались перебои и на фронте в Украине.

В частности, первым о проблеме в Украине сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. Он написал, что Starlink не работает по всему фронту.

Эту же информацию подтвердил руководителей Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Кроме того, это подтверждает Downdetector, а после и сама компания написала о сбое в обслуживании Starlink.

Подробнее о том, что такое Starlink и почему его работа важна для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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